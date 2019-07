“Bere troppi succhi di frutta aumenterebbe il rischio di cancro”

“Studio shock in Francia, bere troppi succhi di frutta aumenterebbe il rischio di contrarre il cancro.

La correlazione riguarda, in generale, il consumo regolare di bevande zuccherate e la probabilità di sviluppare la malattia; un aumento di 100 ml nel consumo di esse, è associato ad un aumento del 18% del rischio di cancro globale“: lo spiega in una nota il Codacons. “Che si tratti di succhi di frutta, bevande comprese quelle energetiche, il problema è dato dallo zucchero, che favorirebbe non solo l’obesità e le malattie correlate alla stessa ma anche i tumori.

Si tratterebbe del primo studio che abbia evidenziato una correlazione diretta. Necessario che tali informazioni raggiungano più persone e consumatori possibili, i quali devono necessariamente cambiare le loro abitudini alimentari giorno dopo giorno. Contatteremo il Ministero della Salute, al fine di proporre delle campagne informative per mezzo delle quali informare più consumatori e utenti possibili. Prerogativa del Ministero è tutelare la salute, se ciò non avviene il Codacons dovrà presentare una diffida a cui seguirà un esposto in Procura.“