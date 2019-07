Bezos: “investo nello Spazio perchè stiamo distruggendo la Terra, è l’unica soluzione per migliorare la nostra civiltà”

“Dobbiamo andare nello spazio” perchè “stiamo distruggendo questo pianeta“. Parola di Jeff Bezos, il patron di Amazon nonchè uomo più ricco del mondo che sta investendo miliardi di dollari in tecnologie spaziali. In un’intervista a Cbs, Bezos ha spiegato che questi investimenti sono importanti “per la terra, per il dinamismo delle future generazioni. Noi umani dobbiamo andare nello spazio se vogliamo continuare ad avere una civilizzazione che cresce“. Al momento, aggiunge Bezos, “inviamo cose nello spazio che sono prodotte sulla terra. A un certo punto sarà più economico e semplice produrle nello spazio e inviare i prodotti più complessi sulla terra“, sulla quale non ci saranno più gli impianti e l’inquinamento generati dalle industrie.

La Terra potrebbe essere una sorta di zona residenziale, osserva Bezos ammettendo che ci vorranno diverse generazioni, forse centinaia di anni prima che questo diventi realtà ma Blue Origin ci sta lavorando. La passione di Bezos per lo spazio affonda le radici nella sua infanzia, quando – racconta – incollato alla tv ha guardato gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterrare sulla Luna. Esattamente 50 anni fa.