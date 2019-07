La bimba caduta in piscina non ce l’ha fatta: è morta dopo sei giorni di agonia 

Non ce l’ha fatta la bimba che domenica scorsa era caduta in una piscina nel ‘Centro vacanze La Risacca‘ di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. La piccola, che aveva solo quattro anni, era ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona da sei giorni e ieri sera è deceduta. Le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito, dopo che era stata soccorsa ed era stata rianimata con un lungo massaggio cardiaco durato oltre trenta minuti. Ma le sue condizioni erano rimaste gravissime così come i danni cerebrali riportati: non aveva mai ripreso conoscenza nei sei giorni in cui era stata ricoverata. La piccola, di origini albanesi e residente in città con la famiglia che è in Italia da tanti anni, domenica era con il papà e il fratellino di 6 anni nella struttura elpidiense per passare una giornata di divertimento che si è però trasformata in tragedia. Sfuggita al controllo del genitore, era finita in piscina. Dopo alcune ricerche, un bagnante aveva notato il suo corpo con il volto sott’acqua.

I soccorritori, immediatamente giunti sul posto dopo la chiamata al 118, avevano rianimato la piccola a fatica, l’avevano poi intubata e trasferita in ospedale in eliambulanza. Sulla vicenda indagano i carabinieri che nei giorni scorsi hanno sentito diversi testimoni e soccorritori. Il Centro, che ha deciso di listare a lutto la sua pagina in segno di cordoglio e di rispetto per la famiglia, ha scritto un post su Facebook: “Abbiamo appena ricevuto la notizia che la bimba che ha rischiato di affogare in piscina la scorsa domenica purtroppo non ce l’ha fatta. Tutto lo Staff si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola. Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera“.