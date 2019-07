Bimbo di sette anni cade dal balcone mentre è in vacanza: è miracolosamente fuori pericolo

Un bambino di sette anni è finito in ospedale, a Pescara, a causa delle lesioni riportate dopo una caduta da un balcone. Il bimbo, secondo le prime informazioni, in tarda mattinata stava giocando sul balcone quando si sarebbe sporto troppo e avrebbe fatto un volo di circa due metri e mezzo. L’incidente è avvenuto a Fara San Martino (Chieti). Sul posto è intervenuto il 118, anche con l’elicottero, che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Pescara dove sono in corso tutti gli accertamenti. Sulla dinamica indagano i Carabinieri.

“Fortunatamente non ha riportato fratture ed era cosciente” fa sapere il sindaco di Fara San Martino, Carlo De Vitis. Sul posto anche i Carabinieri di Palombaro (Chieti), coordina l’indagine il capitano Vincenzo Orlando, comandante della compagnia di Lanciano. I militari confermano che il bambino non è in pericolo di vita. Il bimbo, a Fara San Martino in vacanza, è caduto mentre stava giocando sul balcone in casa di parenti, ha battuto la schiena, ma non riportando gravi danni. Tempestivamente soccorso è apparso subito vigile.