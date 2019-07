Bombola del gas va in fiamme, casalinga la lancia in strada dal secondo piano: rischiata la strage

Una donna ha lanciato una bombola dal secondo piano del balcone della propria casa, dopo essersi accorta che la stessa stava prendendo fuoco. E’ successo in via Metastasio, nel quartiere Margi, alla periferia di Gela. La casalinga, nel panico, ha pensato bene di lanciare la bombola, la quale, ancora in fiamme, è finita sull’asfalto di via Paladino. Solo per un caso fortuito non è esplosa.

Per fortuna, inoltre, in quel momento non c’era nessuno in strada, ma le conseguenze potevano essere molto gravi. La donna ha riportato una lieve bruciatura alla mano. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento per mettere in sicurezza la bombola e rimuoverla dall’asfalto.

Risale solo ad un mese fa la notizia, proveniente sempre da Gela, che nel mercatino rionale di via Madonna del Rosario era esplosa una bombola utilizzata da un ambulante che vendeva polli allo spiedo e patatine. In quella caso le vittime furono ben due e almeno venti feriti. Le vittime, due donne, morirono dopo qualche giorno per via delle gravi ustioni riportate.