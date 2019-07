Buon compleanno Lady Diana: il commosso ricordo dei figli della principessa che oggi avrebbe compiuto 58 anni

Oggi in Gran Bretagna sarebbe stato un giorno di festa: l’indimenticata Lady Diana avrebbe compiuto 58 anni. Nata il 1 luglio 1961, Diana sposò il principe Carlo nel 1981, diventando così la principessa inglese più amata di sempre. Archie, George, Charlotte e Louis sono i quattro nipotini che Diana non ha potuto conoscere e che oggi avrebbero potuto godere di una giovane e meravigliosa nonna, che il destino ha voluto portare loro via troppo presto.

L’incidente avvenuto a Parigi nel tunnel sotto il Ponte de l’Alma il 31 agosto 1997 stroncò la vita della principessa in maniera repentina e violenta. Ancora oggi, dietro al semplice incidente, si teme possa esserci stato un losco e imprecisato piano per uccidere Diana o il compagno, Dodi Al-Fayed.

I figli William e Harry, all'epoca bambini, la ricordano ogni anno con commozione e amore. Nessuna manifestazione ufficiale per commemorarla, nessun post sui social, ma ricordi privati, commossi e silenziosi, in linea con quello che era l'atteggiamento elegante e sobrio della principessa Diana, la quale rivive in ogni gesto dei suoi figli e che è diventata punto di riferimento per le nuore, che spesso, nelle occasioni ufficiali, si rifanno al suo look.