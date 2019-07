Verona, 15 lug. (AdnKronos) – Il cadavere di una donna dell’età di circa 60 anni è stato trovato nel pomeriggio nel parco del Menago a Bovolone, in provincia di Verona. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, la donna era già deceduta. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che stanno cercando di identificarla e di chiarire le cause della morte.