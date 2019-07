Caldo africano a Reggio Calabria: temperatura sempre superiore ai +28,5°C per 84 ore consecutive! [DATI]

Reggio Calabria è stretta in una morsa di caldo africano davvero esagerata: complice l’assenza di vento, nelle ore notturne la brezza di terra dall’Aspromonte determina un caldo molto secco e anomalo tanto che le temperature sono costantemente superiori ai +28,6°C dalle 08:30 di Domenica mattina, e rimarranno così elevate fino al pomeriggio di domani, Mercoledì 10 Luglio, per un totale di oltre 84 ore consecutive! Le temperature massime non sono eccezionali: Domenica in città il picco più alto è stato di +35,4°C, ieri di +34,0°C, oggi la temperatura attuale è di +32,8°C, ma nelle ore diurne c’è un altissimo tasso di umidità relativa. Al momento, ad esempio, abbiamo il 53% di U.R. che con +32,8°C equivalgono a +42°C di temperatura percepita dal corpo umano.

Le minime, invece, sono elevatissime: ieri mattina addirittura +29,6°C, stamattina +28,6°C. Proprio il caldo notturno sta determinando condizioni di insofferenza per una situazione meteorologica insostenibile. E la massima di oggi pomeriggio sarà ancora più elevata: il picco massimo del caldo è atteso proprio nelle prossime ore, e anche la prossima sarà una notte di fuoco. Soltanto domani pomeriggio, dopo le 17:00, arriverà un maestrale che riporterà il fresco con qualche debole pioggia e temperature in picchiata di oltre 5-6°C. Da Giovedì si starà finalmente bene, con temperature massime che non raggiungeranno neanche i +30°C e minime che torneranno a +22/+23°C. Proprio Giovedì è possibile qualche pioggia, e il cielo sarà gremito di nuvole con un vento sostenuto dai quadranti settentrionali. Questo periodo così fresco durerà a lungo, probabilmente una decina di giorni, anzi la prossima settimana le temperature potrebbero ulteriormente diminuire.

Intanto nella zona jonica della provincia reggina fa ancora più caldo. Eloquenti i dati degli ultimi 4 giorni a Gioiosa Jonica: