Caldo africano: allerta di livello 3 per sabato ad Ancona

Allerta di livello 3 per ondate di calore dopodomani ad Ancona. Lo rende noto il centro funzionale della Regione Marche, specificando che “il livello massimo di allerta si genera fisiologicamente dopo 3 giornate consecutive con temperature elevate, fino a +36-38°C, come quelle rilevate in questi giorni“. Dato il raggiungimento del picco della calura, i cittadini sono stati invitati ad adottare tutti gli accorgimenti già consigliati, in particolare ad evitare l’esposizione nelle ore più calde, soprattutto anziani e bambini. L’amministrazione comunale ha attivato tutti i servizi di assistenza e un numero adeguato di sale climatizzate. Il livello di allerta dovrebbe scendere nuovamente al punto 2 domenica.