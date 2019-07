Caldo estremo in Francia: Parigi batte il record assoluto, +41°C

Météo–France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha reso noto che Parigi ha battuto il record assoluto di caldo con +41°C alle 13:42: la colonnina di mercurio è però destinata ancora a salire nel corso della giornata.

Oggi la capitale francese è in allerta rossa per il picco di calore, il livello più alto, che equivale ad una “allerta sanitaria” per l’insieme della popolazione.

Dall’inizio delle rilevazioni, nel 1873, Parigi non aveva mai superato la soglia dei +40°C, fatta eccezione per il 28 luglio 1947, quando la colonnina di mercurio si spinse fino +40,4°C, il record assoluto fino ad oggi.