Troppo caldo in Francia, allarme per i tacchini: “il Regno Unito si prepari a un Natale senza turkey”

Il Regno Unito potrebbe dover fare i conti con una carenza di tacchini a Natale, poiché l’ondata di caldo torrido in Francia ha provocato un calo delle forniture di uova per gli agricoltori. Gli allevatori francesi forniscono circa un quarto delle uova che si schiudono nel Regno Unito “trasformandosi” in tacchini che spesso campeggiano al centro delle tavole imbandite durante le festività natalizie. Ma le forniture sono calate di circa il 10% rispetto ai livelli previsti dopo che le temperature hanno superato i +40°C in Francia, secondo Paul Kelly, presidente della Federazione britannica tacchini e capo del produttore di tacchini ruspanti KellyBronze. Kelly ha detto al giornale commerciale Grocer che “enormi quantità” di uova di tacchino che si dovrebbero schiudere alla fine di agosto sono andate perse. Ha spiegato inoltre che le alte temperature in corso potrebbero esercitare ulteriore pressione sulle forniture. “È un po’ un incubo. Al momento stiamo assistendo a una forte carenza di uova“, ha detto Kelly.

Le potenziali carenze di uova derivano dal fatto che anche gli allevatori di tacchini affrontano potenziali aumenti dei costi dovuti a una carenza di manodopera in parte causata dall’incertezza sulla Brexit. Ma Shraddha Kaul del British Poultry Council ha affermato di non aver ricevuto notizie dai membri sui problemi con la produzione di uova nel Regno Unito, che rappresentano circa i tre quarti delle forniture agli agricoltori qui. “Dobbiamo tenere d’occhio l’offerta di uova francesi, ma speriamo che i problemi di approvvigionamento vengano risolti prima piuttosto che dopo”, ha detto. “I coltivatori di tacchini britannici hanno lavorato duramente per avere un approvvigionamento sufficiente di carne per Natale”, ha concluso.