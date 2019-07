Caldo, incendio al Santuario di Oropa: danni a uno dei patrimoni italiani dell’Unesco

Per fortuna non sono ingenti i danni provocati dall’incendio della Cappella dei Lumini, nel Santuario di Oropa, sui Monti Sacri dichiarati nel 2003 patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. A causarlo, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stato il caldo degli ultimi giorni. Il focolaio, che è partito dai piccoli lumini in plastica già accesi nelle apposite strutture in ferro, si è esteso poi agli scatoloni delle riserve degli stessi causando così l’incendio. Le fiamme e il fumo sono stati avvistati da alcuni pellegrini, che hanno subito dato l’allarme. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, che è stato tempestivo, uno dei fedeli che ha dato l’allarme e due dipendenti delle Funivie di Oropa hanno attivato il sistema antincendio.

“Ringrazio coloro che, intervenendo prontamente, sono stati i veri eroi della serata“, ha dichiarato il Rettore del Santuario, don Michele Berchi, che ringrazia anche vigili del fuoco, carabinieri e personale del Santuario. Il Santuario sta studiando soluzioni per permettere ai pellegrini di tornare a compiere quel gesto di devozione, l’accensione dei lumini, “che è tra le espressioni più semplici e profonde – conclude il Rettore – di affetto e fiducia nei confronti della Madonna di Oropa“.