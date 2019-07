Caldo intenso nel Veneziano nei prossimi giorni, allerta anche per il peggioramento della qualità dell’aria

Ancora allerta per il grande caldo sul territorio Veneto. A comunicarlo è l’Arpav che fa sapere che domani sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e quindi sarà, di nuovo, ondata di calore. Il disagio fisico sarà intenso ovunque. Anche la qualità dell’aria sarà in peggioramento, fino a risultare localmente scadente sulla pianura e pedemontana. Temperature in contenuto aumento anche mercoledì 24 luglio e stazionarie giovedì, ciò comporterà il mantenimento delle condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso su tutte le zone. E anche la qualità dell’aria sarà in ulteriore peggioramento. La Protezione civile comunale ricorda che è attivo il “Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore”, attuato da Comune e Azienda Ulss 3 Serenissima.