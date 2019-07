“Siamo in situazione di allerta e a Genova abbiamo una temperatura percepita attorno ai 39 gradi. C’e’ un’attenzione particolare e sono fondamentali i consigli che si fanno in questo caso alla popolazione“: lo ha dichiarato Ernesto Palummeri, coordinatore del centro di riferimento per le ondate di calore della Regione Liguria, che lancia un appello sopratutto per la popolazione anziana chiedendo di prestare attenzione in queste giornate in cui le temperature saranno molto elevate.