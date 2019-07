Caldo senza precedenti in Europa, +43°C in Germania e Paesi Bassi e +41°C nel Canale della Manica: non era mai successo nella storia [DATI]

Caldo incredibile oggi nell’Europa centrale e occidentale, con temperature senza precedenti nella storia in molte località di Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Ha fatto molto caldo anche a Lussemburgo, con +39°C nell’omonima capitale, e in Inghilterra con +38°C a Londra, Cambridge e Northolt, ma ad impressionare sono i dati dei quattro Paesi succitati, dove molte località hanno superato i +40°C facendo registrare i record assoluti. Significa che mai, nella storia, aveva fatto così caldo quanto oggi. Spiccano i +41°C di Dunkerque, sulle coste del Canale della Manica: qui la temperatura non aveva mai raggiunto neanche una volta i +40°C.

Ecco tutti i dati delle città più calde Paese per Paese: