Caldo senza precedenti nel Regno Unito, il Met Office rivede i dati: record assoluto con i +38,7°C di Cambridge del 25 luglio

Record storico di caldo estivo battuto anche nel Regno Unito, nella giornata europea di giovedì 25 luglio caratterizzata da caldo estremo, che ha prodotto primati anche in Paesi come Olanda e Germania e in città come Parigi. Lo certifica oggi il Met Office britannico, rivedendo i dati inizialmente diffusi. Il picco assoluto è stato raggiunto a Cambridge con +38,7°C, ossia la massima più elevata mai registrata sull’isola da quando esistono le rilevazioni. Battuto dunque il primato precedente di +38,5°C fatto segnare nel giugno del 2003 nel Kent (sud dell’Inghilterra). Nella stessa giornata di giovedì, era stata indicata una temperatura di +38,1°C a Cambridge, valore record ma solo per il mese luglio nel Paese. Una successiva taratura più accurata dell’equipaggiamento ha tuttavia permesso di certificare i 6 decimali in più. È quindi primato assoluto.