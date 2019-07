Caldo, tornano a salire le temperature in Umbria: +38°C ad Orvieto, da domani il picco

Iniziano a salire le temperature in Italia per la potente ondata di caldo che sta per svilupparsi in Europa. In particolare, in Umbria sono stati registrati +38,3°C ad Orvieto, +37,1°C a Narni scalo e oltre +36°C tra Marsciano, Bevagna, Bastia Umbria e Umbertide. Sono le temperature registrare nel pomeriggio di oggi, 22 luglio, dalle stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale. A Perugia il termometro ha toccato +35,6°C, a Terni +35,7°C. Stessi valori anche su gran parte degli altri centri umbri. Il caldo, stando alle previsioni meteo, si intensificherà il 23 e il 24 luglio quando sulla regione splenderà il sole ovunque.