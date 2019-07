Call center: Cgil Palermo, ‘tavolo ministeriale ad hoc su Almaviva’ (2)

(AdnKronos) – Il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso ha annunciato una nuova manifestazione nei prossimi giorni. “Un corteo che andrà a Palazzo d’Orleans – dice – e non smetteremo la nostra mobilitazione fino a quando questo governo non avrà capito che la crisi va affrontata con un progetto che metta le premesse allo sviluppo e all’occupazione del settore”. Intanto oggi i sindacati, insieme all’assessore comunale al Lavoro Giovanna Marano, sono stati ricevuti in prefettura dove hanno chiesto di aprire, “parallelamente al tavolo settoriale, un tavolo dedicato ad Almaviva”. “La prefettura – sottolinea il segretario Cgil Palermo Alessia Gatto – ha accolto le nostre richieste. Il prefetto farà da intermediario per incentivare l’apertura di un tavolo specifico per la vertenza di Palermo”.