Cambiamenti climatici, in California fa così caldo che le cozze si sono “cotte” nei loro gusci: decine di migliaia di molluschi morti

Quando le temperature superano soglia +30°C, inizia a tornare alla mente di tutti il vecchio modo dire “fa così caldo da poter friggere un uovo”. E in California si sono avvicinati molto a realizzare tutto questo. Infatti, nello stato californiano fa così caldo che i frutti di mare hanno iniziato a “cuocersi” da soli! La coordinatrice Jackie Sones della UC Davis e della Bodega Marine Reserve ha scattato le foto (a corredo di questo articolo) che ritraggono decine di migliaia di cozze fritte alla morte nei loro gusci dalle alte temperature lungo la costa. Le foto sono state scattate a Bodega Head, in un sito della Bodega Bay, a nord di San Francisco.

Un’ondata di caldo record per il mese di giugno ha apparentemente provocato questa grande moria. Le temperature eccezionalmente alte combinate alle basse maree stagionali hanno portato le cozze della California a morire nei loro gusci in una strage di massa che potrebbe avere implicazioni maggiori sull’ecosistema marino locale. Sones ha fornito i dettagli dell’evento con una serie di post, che includevano foto di ammassi di cozze con i loro gusci aperti e vuoti, con il blu brillante dell’interno che segnava la fine della vita. “Crediamo che sia la moria di cozze più importante che abbiamo visto a Bodega Head durante gli ultimi 15 anni (in termini di numero di elementi e della quantità di area colpita)”, ha dichiarato Sones in uno dei suoi post. La coordinatrice ha ricevuto relazioni da altri ricercatori di simili morie di massa di cozze da varie spiagge su un tratto di costa lungo circa 225km.

Le persone che si sono recate sulle coste del Pacifico si sono godute il sole e lo stesso hanno fatto i letti delle cozze alle quali i molluschi si attaccano, che potrebbero aver raggiunto temperature di oltre +38°C con la bassa marea, facendole letteralmente arrostire nei loro gusci. A settembre, in media il mese più caldo dell’area di San Francisco, le basse maree non si verificano nei momenti più caldi del giorno. Ma questo cambia nel mese di giugno. Le basse maree a San Francisco si sono verificate tra le 11 e le 14 durante il periodo della moria delle cozze di inizio giugno, secondo i dati della NOAA. Questo significa che i molluschi erano completamente esposti al caldo durante uno dei momenti più bollenti della giornata. Questi fattori hanno portato l’ecologo marino Brian Helmuth (Northeastern University) a dichiarare a Bay Nature che le temperature interne delle cozze potrebbero aver facilmente raggiunto i +40°C.

Sones prevede che la moria influenzi il resto dell’ecosistema della costa: “Le cozze sono conosciute come specie fondamentali. Il loro equivalente sono gli alberi in una foresta. Forniscono riparo e habitat per molti animali, quindi quando si influenza quell’habitat principale ha un effetto a catena per tutto il resto del sistema. Mi aspetto che questo abbia influenzato l’intera area”.

Anni di ricerca sulla salute degli oceani si sono concentrati sulle crescenti temperature dell’acqua e sugli effetti dell’acidificazione sulla vita marina. Alghe e coralli stanno soffrendo nelle acque più calde, le stelle marine si stanno sciogliendo e le meduse si stanno distruggendo. Ma ci sono pochi dati sugli effetti di questi tipi di eventi meteo estremi. Il biologo Christopher Harley dell’University of British Columbia ha documentato un evento simile a Bodega Head nel 2004, ma lui e Sones credono che l’ultimo sia stato probabilmente più grande. “Questi eventi stanno diventando sicuramente più frequenti e più gravi. Le cozze sono uno dei “canarini nelle miniere di carbone” per i cambiamenti climatici, solo questo canarino fornisce cibo e habitat per centinaia di altre specie”, ha concluso Harley.