Cambiamenti climatici, Greta Thunberg in Parlamento a Parigi: “Ascoltate la scienza”

“Alcuni hanno scelto di non venire qui oggi, alcuni hanno scelto di non ascoltarci. Va bene. Non siete obbligati ad ascoltarci, noi non siamo che dei ragazzini dopo tutto. Ma dovete ascoltare la scienza. È tutto quel che chiediamo: unitevi dietro alla scienza“. È questo l’appello lanciato da Greta Thunberg, la giovane svedese icona della lotta contro il cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea nazionale a Parigi per un dibattito.

Greta ha rinviato alla lettura dell’ultimo rapporto del gruppo di esperti dell’Onu per il clima, il Giec. “È come se non sapeste che queste cifre esistono, come se non aveste letto l’ultimo rapporto del Giec da cui dipende il futuro della nostra civiltà. O forse semplicemente non siete sufficientemente maturi da dire le cose come sono. Persino questo incarico lo lasciate a noi, i bambini“, ha proseguito Greta. Diversi deputati di Les Republicains e del partito di estrema destra Rassemblement national hanno espresso negli ultimi giorni la loro opposizione alla visita di Greta all’Assemblea nazionale.