Camilleri, Unhcr: “Profondo cordoglio per l’amico e maestro. Grazie per gli anni spesi al nostro fianco in difesa dei rifugiati”

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) esprime profondo cordoglio per la perdita “dell’amico e maestro” Andrea Camilleri. “Sempre dalla parte di chi – ha ricordato l’Unhcr – è costretto a fuggire da guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, Andrea Camilleri si è costantemente messo a disposizione dell’Unhcr, con cui ha collaborato a numerose iniziative culturali e di sensibilizzazione, contribuendo con il suo immenso valore, la sua onestà intellettuale e la sua umanità. Dal 2007 al 2010 è stato presidente di giuria del Premio ‘Per mare – Al coraggio di chi salva vite umane’, assegnato a chi, spesso a rischio della propria vita, ha scelto di soccorrere i rifugiati e migranti vittime di naufragi, nato dalla collaborazione tra l’Unhcr ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”. “In questi ultimi anni – prosegue in una nota – non ha fatto mancare il suo instancabile appoggio alla causa dei rifugiati e al principio del salvataggio in mare, sostenendo fra le altre cose la campagna #withrefugees, lanciata da Unhcr in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato per contrastare il clima di intolleranza e incoraggiare la solidarietà con i rifugiati”. “Ci mancheranno immensamente – conclude – il suo sostegno, le sue parole e la sua saggezza, fonte d’ispirazione per tutti noi all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Grazie Maestro per gli anni spesi al nostro fianco in difesa dei diritti dei rifugiati”.