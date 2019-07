Centinaio: “Ricerca per fronteggiare sfide sistema agroalimentare”

Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Investire in ricerca e innovazione per fronteggiare le sfide del sistema agroalimentare ci permette di avere una visione lucida sul futuro, di farci trovare pronti per dare risposte alla crescente domanda alimentare e, allo stesso tempo, sostenere la creazione di una modalità di produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale”. Lo ha detto oggi Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in occasione della presentazione di IBF Servizi, primo hub tecnologico per l’agricoltura italiana.

“Il valore dell’agricoltura di precisione – ha sottolineato – è un approccio razionale, preciso ed efficiente sotto il profilo delle risorse naturali impiegate e la gestione dei fattori della produzione, ma anche di altri fondamentali valori immateriali come i servizi ecosistemici”.

“Iniziative come questa – ha affermato il ministro – possono contribuire all’adozione e diffusione dei sistemi di gestione avanzata ed assistenza tecnica in agricoltura su vasta scala territoriale, proiettando il settore nel terzo millennio per un made in Italy sempre più di qualità e all’avanguardia”.