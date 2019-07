Chirurgia endoscopica dell’orecchio, l’Ospedale San Paolo di Napoli fa scuola a medici di tutto il mondo

Un gruppo di giovani medici Indiani è arrivato ieri all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta in occasione del workshop di chirurgia organizzato da Giuseppe Panetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria al presidio ospedaliero dell’ASL Napoli 1 Centro. Nel corso degli anni il workshop ha portato a Napoli specialisti da paesi quali Germania, Australia, Belgio, Israele e India. L’obiettivo? Imparare in sala operatoria, osservando il lavoro del professor Panetti e della sua equipe, i passaggi di una tecnica chirurgica endoscopica complementare alla chirurgia “otomicroscopica” tradizionale. Panetti è infatti considerato a livello internazionale uno dei maggiori esperti nel campo e la tecnica che esegue all’Ospedale San Paolo consente di curare tutte le patologie infiammatorie dell’orecchio, di effettuare ricostruzioni o affrontare otosclerosi o sordità riducendo i tempi di guarigione post operatoria e migliorando la precisione. “La tecnica endoscopica – spiega – consente di vedere gli angoli più nascosti dell’orecchio attraverso un approccio minimamente invasivo che sfrutta come punto di accesso il condotto uditivo”.

Ieri al San Paolo, per salutare i medici indiani in visita e sostenere il lavoro di tutti i dipendenti in servizio, anche il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva: “Ancora una volta – dice – ho trovato una squadra di donne e di uomini pronti a mettercela tutta per dimostrare il valore professionale e umano reso a servizio dei cittadini. Il lavoro dell’equipe di Otorinolaringoiatria è un esempio delle grandi eccellenze dell’ASL Napoli 1 Centro e il nostro impegno è quello di voler creare tutti i presupposti affinché queste professionalità possano lavorare nel miglior contesto possibile”.