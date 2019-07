La Cina guarda al futuro: ingenti investimenti nella ricerca matematica 

Le autorità cinesi hanno messo a punto e reso pubblico un piano di lavoro per rafforzare la ricerca nelle scienze matematiche. Il programma è stato elaborato insieme dal Ministero della Scienza e della Tecnologia, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Chinese Academy of Sciences e dalla National Natural Science Foundation. Le istituzioni cinesi hanno dichiarato che la matematica è diventata un’importante fonte di supporto per l’aeronautica, l’astronautica, la medicina biologica, l’informazione, l’energia, l’oceanografia e l’intelligenza artificiale. Il piano prevede il continuo sostegno alle scienze matematiche di base, la promozione della ricerca in matematica applicata, la sviluppo dello scambio e della cooperazione ad alto livello tra istituti nazionali ed esteri. Le autorità hanno inoltre sottolineato l’importanza della ricerca in matematica, in materie interdisciplinari come la scienza, l’ingegneria informatica, la teoria matematica, l’elaborazione dei big data e dell’intelligenza artificiale, oltre alla matematica informatica.