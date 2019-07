Clima, a Modena è stato il 2° Giugno più caldo di sempre: anomalia di +4°C sulla norma, sfiorato il record del 2003

Il mese di giugno, con una temperatura media di 26.4 gradi, superiore di 3.9 gradi rispetto alla media climatica 1981-2010 e al momento inferiore solo ai 27.5 gradi del 2003, e’ stato il secondo piu’ caldo della storia per Modena. Lo rende noto l’Osservatorio geofisico dell’Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia. Il mese scorso la temperatura piu’ bassa e’ stata misurata il primo giorno di giugno ed e’ stata di 16.6 gradi, quella piu’ alta, il 27, ha raggiunto i 38.2 gradi. “Mentre il giorno piu’ freddo non segna, rispetto al passato, particolari anomalie – spiega il meteorologo Luca Lombroso – quello piu’ caldo di quest’anno supera ogni riferimento del passato e diventa quello piu’ caldo del mese e il quarto piu’ caldo in assoluto”. Altra data significativa e’ stata il 22 giugno: durante il temporale, ha registrato l’Osservatorio Geofisico, sono caduti 23.1 millimetri di acqua e il vento ha raggiunto i 110.2 chilometri orari. Sempre belle giornate con un’eliofania assoluta di 317.5 ore di sole. “Quella della terza decade di giugno – aggiunge Lombroso – e’ stata una ondata di caldo inconsueta per la sua intensita’ e precocita’, infatti vari riferimenti bibliografici indicano che, episodi di questo genere, a causa dei cambiamenti climatici in corso risultano cinque volte piu’ probabili del passato”.