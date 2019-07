Greta Thunberg andrà in America in barca a vela per i vertici sul clima: “Non volo per l’impatto ambientale”

Il mese prossimo, la giovane ambientalista svedese Greta Thunberg si recherà in America su una barca a vela da regata, attraversando l’Atlantico. Sarà accompagnato da Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco. Greta ha intenzione di partecipare ai summit Onu sul Clima negli Stati Uniti e in Cile, durante il suo anno sabbatico che trascorrerà negli Usa. A giugno, infatti, Greta aveva detto che si sarebbe presa un anno di pausa dalla scuola per partecipare ai vertici.

“Buone notizie! Andro’ al vertice delle Nazioni Unite sul Clima a New York, alla Cop 25 a Santiago e ad altri eventi lungo la strada“, ha scritto la giovane attivista su Twitter. “Mi è stato offerto un passaggio sulla barca a vela Malizia II“, continua Greta, “a metà agosto, saremo in viaggio attraverso l’Oceano Atlantico dalla Gran Bretagna a New York“. Il viaggio durerà due settimane.

Greta rifiuta di prendere aerei per via dell’impatto che hanno sull’ambiente. Fino a poco tempo fa, aveva annunciato il suo piano di andare negli Stati Uniti ma non sapeva ancora in che modo: “Non ci sono treni che vanno lì e visto che non volo, per via dell’enorme impatto dell’aviazione sul Clima, sarà una sfida“. La barca, 18 metri, è ormeggiata in Bretagna ed è di proprietà dell’investitore tedesco Gerhard Senft, il quale sarà a bordo insieme a Casiraghi, vice presidente dello Yacht Club di Monaco, che la sponsorizza. Con loro anche lo skipper della Maliza II, Boris Hermann, il padre di Greta, Svante, e un film maker. Lo yacht è dotato di pannelli solari e turbine sottomarine per generare elettricità a zero emissioni di carbonio.

Il viaggio durerà due settimane. I vertici si terranno il 23 settembre a New York e il 2-13 dicembre a Santiago. Proprio lì, ha detto Greta, “verrà praticamente deciso il nostro futuro“.