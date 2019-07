Clima, l’esperto: “fenomeni meteo estremi saranno sempre più intensi”

“Uragani e cicloni tropicali si intensificheranno piu’ rapidamente quando il clima diventera’ piu’ caldo, e rendera’ piu’ difficile predirli. Gli eventi climatici estremi non cambieranno, potrebbero diminuire, ma la loro intensita’ aumentera’. Anche gli uragani del Mediterraneo diventeranno meno frequenti, ma saranno piu’ violenti“. Ne e’ convinto Kerry Emanuel, docente di scienza atmosferica al Massachusetts Institute of Technology, intervenuto sul ‘climate change’ al Centro Fisica teorica Abdus Salam. Il ruolo delle nuvole: per Sandrine Bony (Centre national de la recherche scientifiche) se non ci fossero, la Terra sarebbe molto piu’ calda, ma il loro “effetto di raffreddamento sara’ piu’ forte o piu’ debole in un clima piu’ caldo? Se il raffreddamento delle nuvole sara’ piu’ forte, diminuira’ il riscaldamento globale, in caso contrario, lo amplifichera‘”. Bjorn Stevens, direttore del Max Planck Institute Metereologie di Amburgo, si chiede: “per la scienza cosa vuol dire che ci saranno 2, 3 o 4 gradi di riscaldamento globale?“