Clima, NASA: il ghiaccio in Antartide si scioglie a ritmo record

I ghiacci in Antartide si stanno riducendo improvvisamente a ritmo elevato: il ghiaccio galleggiante del continente è aumentato costantemente dal 1979 e ha raggiunto un livello record nel 2014, mentre 3 anni dopo l’estensione media annuale del ghiaccio marino dell’Antartico ha toccato il suo punto più basso.

L’allarme viene lanciato da una ricerca condotta dalla NASA, basata su dati satellitari.

“Il fatto che un cambiamento così grande possa accadere in così poco tempo dovrebbe essere considerato un’indicazione che la Terra ha il potenziale per un cambiamento significativo e rapido“, ha spiegato Waleed Abdalati, glaciologo dell’Università del Colorado.

Intorno all’Antartide, il ghiaccio marino nel 2014 si estendeva in media per 12,6 milioni di km quadrati (4,9 milioni di miglia quadrate): nel 2017 ha raggiunto un record minimo di 10,6 milioni di km quadrati (4,1 milioni di miglia quadrate).