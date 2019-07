Conad ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali: chi lo ha già acquistato deve riportarlo al punto vendita [INFO]

I negozi Conad hanno predisposto il ritiro dagli scaffali della propria Confettura Extra Amarena, in confezioni da 320 grammi, a causa del “rischio presenza allergeni“. In particolare si tratta del lotto di produzione n° B19002133, prodotto per Conad da Menz & Gasser, con data di scadenza 21/03/2021.

Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di solfiti, non dichiarato in etichetta“. Nelle avvertenze si chiede ai consumatori che avessero già acquistato il prodotto in questione a riportarlo in qualsiasi punto vendita Conad.