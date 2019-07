I supermercati Coop hanno ritirato dagli scaffali uno dei propri prodotti perché risultato contaminato da Listeria. Si tratta di “RISO ALLA CANTONESE GUSTO QUI Take Away“, prodotto da Rivaltafood SPA. I lotti incriminati sono i seguenti:

Lotto 19328036 scadenza 25/07/2019

Lotto 19528104 scadenza 27/07/2019

Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di Listeria Monocytogenes“. “Qualora abbiate acquistato il prodotto in questione – si legge nella nota di Coop –, Vi invitiamo a non consumarlo e restituirlo presso il punto vendita nel quale lo avete acquistato. Ci scusiamo per il disagio arrecato e Vi ricordiamo che il richiamo si riferisce solo al prodotto ed ai lotti sopraindicati“.

Considerando che il richiamo è stato pubblicato ieri e che uno dei due lotti riporta proprio la giornata di oggi, 25 luglio, come data di scadenza, è possibile che qualcuno abbia già consumato il prodotto, dunque è necessario prestare attenzione ai possibili sintomi e, se è il caso, recarsi al più vicino ospedale. In caso di listeriosi i sintomi principali sono nausea, vomito e diarrea. Nelle sue forme più gravi la listeria, dannosa soprattutto per anziani e bambini, può causare meningite.