”La ricotta di bufala campana Dop è un importante alimento anti-caldo”. Il presidente del Consorzio di Tutela, Benito La Vecchia, esalta e promuove le proprietà del prodotto, adatto soprattutto a bambini e anziani. ”In questi giorni di clima davvero rovente – sottolinea La Vecchia – è sempre più diffuso ascoltare il consiglio del nutrizionista che raccomanda il consumo di quello o dell’altro alimento, basandosi spesso su pregiudizi nei confronti del latte e dei suoi derivati, trascurando anche l’aspetto emozionale legato all’assunzione del cibo. La ricotta di bufala campana Dop rappresenta un alimento che esprime, soprattutto nella stagione estiva, un giusto equilibrio tra apporto nutrizionale e piacere del gusto”.

La ricotta di bufala può essere consumata tal quale o accompagnata a frutta di stagione, magari spalmata su crostini di cereali o con pomodorini e altre verdure. A rimarcare gli effetti benefici della ricotta di bufala e a consigliarne il consumo al posto degli integratori è Germano Mucchetti, docente di Tecnologie lattiero casearie all’Università di Parma: ”La ricotta di bufala campana Dop è un alimento ad alta digeribilità, ricco di calcio e fosforo, con un elevato contenuto di siero proteine di latte nel loro stato naturale. Le siero proteine del latte sono uno degli ingredienti principali degli integratori alimentari presentati sotto forma di barrette energetiche o di dispersioni colloidali o gel, utilizzati sia dagli sportivi sia dalle persone comuni per il recupero dell’equilibrio energetico e per il reintegro dei sali minerali eventualmente persi nella normale attività di vita quotidiana“.

Dal consumo di ricotta di bufala è dunque possibile ricavare tutti quei nutrienti utili a restituire energia nei periodi di caldo, limitando almeno in parte il disagio dovuto alle ondate di calore e di umidità. La ricotta di bufala Dop rappresenta per questo un alimento ideale per bambini e anziani, proprio in virtù del giusto equilibrio tra gusto, apporto di nutrienti e calorie, e grazie anche allo scarso contenuto di sale.