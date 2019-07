Crisi idriche nel Lazio: “Mai più prelievi dal Lago di Bracciano”

“Acea ha garantito, anche grazie ai lavori fatti in questi anni, che non c’è bisogno di tornare a prelevare acqua dal lago di Bracciano anche in situazioni di emergenza. E’ una bella notizia e sono contento di essere stato un po’ rigido mesi fa e sottolineare quanto quel tipo di approvvigionamento non fosse più possibile”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. ”Le crisi idriche rendevano obsoleta l’idea di potere approvvigionare Roma prosciugando un lago. Alcuni mesi fa sono stato molto rigido non per cattiveria ma bisognava cambiare, quando si dice ‘prima di tutto salviamo il pianeta’ poi bisogna essere coerenti e noi abbiamo messo la salvaguardia del pianeta al primo posto e questo ha fatto muovere tutti”.