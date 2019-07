La Croce Rossa presenta all’ONU le linee guida sul riscaldamento globale

Le linee guida della Croce Rossa per prepararsi alle ondate di calore, eventi meteorologici estremi che sono in questo momento tra le tipologie più mortali di pericolo naturale del mondo, saranno presentate da Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana e della Federazione Internazionale delle Societa’ della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), in una conferenza stampa che si terra’ alle 12.30 di martedì 16 luglio presso la Sala delle Conferenze Stampa delle Nazioni Unite a New York. Francesco Rocca, ricorda una nota della Croce Rossa, discuterà anche delle drammatiche conseguenze umanitarie del cambiamento climatico (tra cui la carestia e le conseguenti migrazioni) e condividerà l’esperienza diretta dei volontari della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che operano per far fronte alla crescente frequenza e gravità degli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo. Interverrà anche Julie Arrighi, esperta di clima della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e coautrice delle linee guida sulle ondate di calore.