Crolla diga in India: almeno 7 morti e 20 dispersi

A causa delle forti piogge monsoniche, in India una diga ha ceduto: almeno 7 persone sono morte e una ventina risultano disperse nello Stato di Maharashtra. Ieri, la breccia che si è aperta nella diga Tiware, nel distretto di Ratnagiri, ha provocato l’inondazione dei villaggi vicini: almeno una decina di abitazioni sono state spazzate via.

Negli ultimi 3 giorni almeno una trentina di persone sono decedute per le precipitazioni, per crolli, annegamenti e scosse elettriche.