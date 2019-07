Cuba: gli attacchi sonori hanno cambiato il cervello delle vittime

Alcuni diplomatici statunitensi all’Havana, a Cuba, hanno accusato circa 3 anni fa misteriosi malesseri dopo aver udito un ronzio acuto e penetrante in casa o in stanze d’albergo: hanno accusato mal di testa, nausea, perdita dell’udito e problemi di equilibrio.

E’ stato ipotizzato più volte un attacco acustico ma la causa vera e propria non è stata, finora, individuata.

Ora, un nuovo studio ha indagato sugli effetti sul cervello, effettuando delle risonanze magnetiche tra l’agosto del 2017 e il giugno del 2018: ebbene, sono stati rilevati cambiamenti nella struttura e nelle funzioni connettive in 40 vittime degli attacchi sonori, di cui 23 uomini e 17 donne.

Tuttavia, l’autrice dello studio, Ragini Verma, docente di radiologia e neurochirurgia all’Università della Pennsylvania, ha precisato che la validità della ricerca è relativa dato che non si hanno a disposizione le precedenti risonanze di questi pazienti per potere effettuare un confronto.