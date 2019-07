Nel cuore delle Madonie: 50 anni di esplorazioni e racconti dell’Abisso del Vento

Sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 09:00, presso l’aula del centro sociale di Isnello (viale Impellitteri, Isnello, PA), si terrà un incontro sull’Abisso del Vento, una tra le più importanti grotte siciliane sita nel Parco delle Madonie. Verranno presentate le attività speleologiche condotte dai gruppi speleologici siciliani, specialmente da quelli afferenti alla Federazione Speleologica Regionale Siciliana (FSRS) e il ruolo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in Sicilia (SASS – CNSAS).

Promosso dal Comune di Isnello e organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale Siciliana e dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, questo incontro vuole far conoscere le principali caratteristiche e bellezze di questa grotta, ma anche le sue difficoltà, dando parola direttamente agli speleologi, i geografi del vuoto, che nell’arco di 50 anni di attività, hanno esplorato, studiato e documentato questa meravigliosa cavità.

Durante l’incontro si parlerà anche dei molteplici ruoli del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e con i tecnici della X Delegazione Speleologica del SASS si affronterà, nello specifico, il tema della prevenzione degli incidenti in grotta e si descriveranno le operazioni di soccorso durante un intervento in grandi profondità. Saranno anche presenti i due speleologi soccorsi nel dicembre del 2018, per poter ascoltare la loro testimonianza diretta.