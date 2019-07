Dall’anticancro agli antibiotici: la lista dei 460 farmaci essenziali

Con 28 nuovi medicinali per adulti e 23 per bambini, il totale dei farmaci essenziali secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sale a 460 prodotti. Il nuovo elenco, insieme a quello dei test diagnostico essenziale, è pubblicato dall’Oms che sottolinea come si tratti di linee guida fondamentali che aiutano i Paesi a dare la priorità ai prodotti per la salute “che dovrebbero essere ampiamente disponibili e accessibili in tutti i sistemi sanitari“. Le due liste si concentrano sul cancro, ma anche su superbug e altre sfide per la salute globale.

“In tutto il mondo oltre 150 Paesi utilizzano la lista dei farmaci essenziali dell’Oms per orientare le decisioni relative ai prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo – ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – L’inclusione in questa lista di alcuni dei farmaci antitumorali più recenti e più avanzati è una dichiarazione forte: tutti meritano l’accesso a queste medicine salvavita, non solo coloro che possono permettersele“. Nella lista del 2019 una parte preponderante è rappresentata dai trattamenti contro il cancro: sebbene negli ultimi anni siano stati commercializzati diversi nuovi medicinali, pochi offrono sufficienti benefici terapeutici per essere considerati essenziali. Le cinque terapie anti-cancro che l’Oms ha aggiunto alla nuova lista sono considerate le migliori in termini di tassi di sopravvivenza per il trattamento di melanoma, tumore ai polmoni, neoplasie del sangue e della prostata.

“Ad esempio, due immunoterapie recentemente sviluppate (nivolumab e pembrolizumab) hanno riportato tassi di sopravvivenza fino al 50% per il melanoma avanzato, un cancro che fino a poco tempo fa era incurabile“, precisa l’Oms. Il Comitato per i farmaci essenziali ha rafforzato i consigli sull’uso degli antibiotici aggiornando le categorie Aware, che indicano quali utilizzare per le infezioni più comuni e gravi per ottenere risultati terapeutici migliori e ridurre il rischio di resistenza antimicrobica. Il comitato ha raccomandato di aggiungere tre nuovi antibiotici per il trattamento delle infezioni resistenti a più farmaci.

Fra le altre novità nell’elenco, nuovi anticoagulanti orali per prevenire l’ictus come alternativa al warfarin per la fibrillazione atriale e il trattamento della trombosi venosa profonda. Alcuni biologici e loro rispettivi biosimilari per condizioni infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide e le malattie infiammatorie intestinali. Ma anche la carbetocina termostabile per la prevenzione dell’emorragia postpartum. Questa nuova formulazione ha effetti simili all’ossitocina, l’attuale terapia standard, ma offre vantaggi nei Paesi tropicali in quanto non richiede refrigerazione.

La lista dei test diagnostici essenziali include nuovi prodotti per l’identificazione dei tumori solidi, ma anche per rivelare la presenza di malattie infettive come il colera, la dengue e Zika. E’ stata aggiunta una nuova sezione per l’influenza e un elenco di test per diagnosticare condizioni come l’anemia o le patologie tiroidee, ma anche una nuova sezione dedicata alla sicurezza delle trasfusioni di sangue. Nella lista ci sono 46 test generali e 69 per monitorare specifiche patologie.