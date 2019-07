Di Maio a Salvini: “Vediamoci e andiamo avanti”

Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “E’ auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo”. Lo ha detto Luigi a ‘Agorà’ rivolgendosi a Matteo . “Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa: è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare” ha aggiunto il vicepremier.

“Escludo una crisi, sono dinamiche di governo con due forze politiche diverse” ha assicurato, aggiungendo: “Non ho chiesto le scuse di Salvini, non è una questione personale tra me e Salvini”. Sentito, l’ultima volta, “due giorni fa, per il decreto sicurezza. Nulla di anomalo, non ci sentiamo ogni giorno – ha detto ancora Di Maio -. Sento la mia ragazza ogni giorno, non Salvini”.