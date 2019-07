Chi ha il diabete non può mangiare anguria. Ma sarà vero? Assolutamente no. La questione frutta e glicemia alta è delicata quanto importante e i falsi miti sono tanti. Cerchiamo di sfatarne qualcuno insieme.

Innanzitutto, i diabetici possono mangiare l’anguria, seppure in quantità moderate. L’assunzione raccomandata di frutta nella dieta del diabetico è generalmente molto bassa, limitata a quantità molto piccole, circa 100-150 g al giorno.

L’anguria è composta da 91.45 grammi di acqua, 7.55 grammi di carboidrati, di cui 6.2 grammi di zuccheri, 0.15 grammi di grassi suddivisi in: grassi saturi (0,016 gr), monoinsaturi (0,037 gr), polinsaturi (0,05 gr). Le sostanze nutritive contenute nell’anguria, inoltre, sono molte: fosforo (11mg) che aiuta ad assorbire il calcio e produrre energia; potassio (112 mg) utile per arterie e muscolatura; magnesio (10mg) utile per l’assorbimento degli altri minerali e per i muscoli; calcio (7mg) per le ossa; vitamina C, ovvero acido ascorbico, che rafforza il sistema immunitario.

La frutta, dunque, e non solo l’anguria, sono sempre indicati anche per chi ha problemi di sbalzi glicemici. E’ sufficiente prendere alcuni piccoli accorgimenti per quanto riguarda i frutti più zuccherini. “C’è una netta differenza tra indice glicemico e carico glicemico – spiega ai microfoni di MeteoWeb il nutrizionista Vincenzo Liguori -. Tutta la frutta ha un indice glicemico alto perché contiene zuccheri semplici, che sono quelli più facili da assorbire. Quindi è vero, che alzano la glicemia ma solo per un breve periodo di tempo: dopo qualche minuto i livelli di glucosio nel sangue tornano nella norma. Il problema si pone con tutti quegli alimenti in cui il carico glicemico è elevato. Il riso, ad esempio, che ha un carico glicemico molto alto, fa sì che la glicemia permanga alta per molto tempo. Frutti come il mandarino, invece, fanno salire solo l’indice glicemico, che si abbassa in poco tempo” spiega il dott. Liguori.

“Nel caso di pasta e riso – continua ancora l’esperto – si parla di carico glicemico, che sale e permane alto. Si tratta, nello specifico, della quantità effettiva di glucosio che un alimento può rilasciare. Permanendo per lungo tempo la glicemia alta, si creano problemi dovuti a tutte quelle sostanze pericolose che ne derivano, come ad esempio l’emoglobina glicata. Quindi – precisa il nutrizionista – è vero che la frutta è glicemica, ma si può mangiare, soprattutto se viene consumata lontana dai pasti principali”.