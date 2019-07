Diabete: più rischi per alcune donne, anche l’indice di massa corporea gioca un ruolo

Il diabete di tipo 2 è diventato una delle malattie più comuni in tutto il mondo, ed ora una nuova ricerca suggerisce che se il primo ciclo arriva troppo presto, con il passare degli anni aumenta il rischio di ammalarsi: secondo lo studio l’indice di massa corporea può mediare questa associazione.

La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati online su “Menopause“, ha analizzato oltre 15.000 donne in postmenopausa in Cina, scoprendo che quelle che avevano avuto le prime mestruazioni in età precoce rispetto alla media, incorrono un rischio maggiore di sviluppare la patologia.

Non è il primo studio a suggerire l’associazione tra menarca e diabete, ma fornisce ulteriori prove sull’aumento del rischio. “Questo studio, condotto sulle donne delle zone rurali cinesi, indica che l’età media del menarca è ritardata rispetto ai Paesi occidentali a 16 anni ed è collegata a un minor rischio di diabete di tipo 2. L’inizio precoce delle mestruazioni (in questo caso a 14 anni) è stato associato con il diabete in età avanzata e probabilmente è collegato anche all’indice di massa corporea“, ha spiegato Stephanie Faubion, direttore medico della North American Menopause Society.