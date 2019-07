La disavventura del calciatore nel bosco: “Ho incontrato un orso, ho capito di essere un grande corridore”

Disavventura (a lieto fine) del portiere del Bayern Leverkusen Lucas Hradecky, vicino a Bratislava: 2 giorni fa, mentre stava facendo una passeggiata in un bosco nei pressi della sua città natale, Bratislava, si è imbattuto in un orso, ed ha dovuto dar prova di tutta l’agilità e la velocità di cui è capace. “Due giorni fa ho capito di essere un grande corridore“, ha spiegato a “Bild” scherzando su quanto accaduto. “Mi trovavo tutto solo in una foresta fuori città quando mi sono trovato davanti, a una distanza di meno di 100 metri, un orso. Non ci ho pensato su due volte e mi sono messo a correre a più non posso per 3-4 minuti“.