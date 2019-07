Il drammatico momento del crollo di Ponte Morandi: ecco il VIDEO inedito diffuso oggi

La Guardia di Finanza ha diffuso oggi un video che cattura il momento esatto del crollo di Ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto: si tratta del filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza della Ferrometal, tra le aziende che si trovavano nei pressi del viadotto.

Fino ad oggi era stato secretato perché oggetto di indagini da parte della procura, che lo considera tra le prove principali per ricostruire la dinamica del crollo.

Nel video si vedono gli istanti prima del cedimento della struttura, il passaggio delle auto, di un mezzo pesante, poi la pila 9 con tiranti e impalcato cedono, portando con sé decine di veicoli, tutto in pochi secondi.

Il GIP ha dato il via libera per la visione a tutte le parti, sia accusa che difesa.