Earth Overshoot Day, oggi l’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’anno: stiamo usando 1,75 pianeti Terra all’anno

Oggi, 29 luglio, l’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’intero anno. Questo il risultato delle analisi del Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che ha avviato – e continua a portare avanti – i calcoli per la contabilità delle risorse naturali attraverso l’Impronta Ecologica. Questo indicatore tiene traccia della domanda dell’uomo per le aree biologicamente produttive che forniscono risorse naturali e servizi ecosistemici, come ad esempio cibo, legname, fibre, spazio occupato per le infrastrutture e assorbimento delle emissioni di CO 2 . Attualmente, proprio le emissioni di anidride carbonica costituiscono il 60% dell’intera Impronta Ecologica dell’umanità.

Più di 80.000 persone hanno firmato delle petizioni indirizzate ai governi di USA e Europa per chiedere che la gestione delle risorse naturali sia messa al centro delle agende politiche e far in modo di spostare in avanti nel calendario il giorno del sovrasfruttamento delle risorse.

Il giorno del sovrasfruttamento delle risorse (in inglese, Earth Overshoot Day) segna la data in cui il consumo di risorse da parte dell’uomo eccede ciò che gli ecosistemi della Terra sono in grado di rigenerare per quell’anno. Negli ultimi 20 anni, il giorno del sovrasfruttamento si è spostato fino a tre mesi in anticipo nel calendario fino a cadere il 29 luglio di quest’anno, mai così presto dagli anni ’70, quando il mondo ha cominciato a sovra-sfruttare le risorse. In altre parole, attualmente l’uomo sta utilizzando le risorse naturali ad un ritmo 1,75 volte più veloce rispetto alla capacità di rigenerazione degli ecosistemi, il che equivale a dire che usiamo 1,75 pianeti Terra. Il sovrasfruttamento è possibile perché intacchiamo il capitale naturale del nostro pianeta, quindi compromettendo ulteriormente la sua capacità futura di rigenerazione delle risorse.

Gli effetti di questo sovra-utilizzo delle risorse globali stanno diventando sempre più evidenti nel mondo in forma di deforestazione, erosione del suolo, perdita di biodiversità, e accumulo di anidride carbonica in atmosfera che porta ai cambiamenti climatici e a seri fenomeni di siccità, incendi e uragani.

Nella fattispecie, per quanto riguarda il nostro Paese, avremmo bisogno di 4,7 “Italie” per soddisfare la domanda di tutti i suoi cittadini. Questo dato mette l’Italia al secondo posto nel mondo, dietro solo al Giappone (7,7). Se tutto il mondo vivesse come l’Italia, avremmo bisogno di 2,7 pianeti per soddisfare la domanda di risorse (9° posto). Ma lo scettro di peggior Paese da questo punto di vista va agli Stati Uniti: se tutto il mondo vivesse come gli USA, avremmo bisogno di 5 Terre per sostenere la domanda di risorse!

“Affermare che non possiamo utilizzare 1,75 pianeti perché semplicemente ne abbiamo solo uno disponibile, è riconoscere il reale contesto in cui vive l’uomo” dice Mathis Wackernagel, co-ideatore dell’Impronta Ecologica e fondatore del Global Footprint Network. E aggiunge: “Alla fine, lo stile di vita dell’uomo troverà il suo equilibrio con le risorse naturali della Terra. La questione è se scegliamo di arrivare a questo punto in seguito a delle catastrofi oppure in seguito a delle decisioni prese con coscienza, se scegliamo di avere un pianeta malato o un pianeta che prospera”.

#MoveTheDate: sposta la data per essere in armonia con l’unico pianeta che abbiamo