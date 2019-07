Ebola, ECDC: in Europa nessun caso riportato e rischio molto basso

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha aggiornato la valutazione del rischio in riferimento al virus Ebola, dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia in corso in Congo un’emergenza sanitaria internazionale: l’ECDC ha chiarito che nessun caso di contagio è stato fino ad oggi riportato nel Vecchio Continente e “complessivamente la possibilità di introduzione e diffusione del virus all’interno dell’Unione Europea rimane molto basso“.

Ad oggi, “non sono stati segnalati casi di malattia da virus Ebola tra i viaggiatori che rientrano in Europa dalla Repubblica Democratica del Congo“, precisano gli esperti ECDC. E “la probabilità che i cittadini europei che vivono o viaggiano nelle aree colpite siano esposti al virus rimane bassa fintanto che seguono le misure precauzionali raccomandate fornite“. Il rischio complessivo “è ancora molto basso“, tuttavia, “può essere eliminato solo interrompendo la trasmissione a livello locale in Congo“.