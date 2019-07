L’eclissi del 16 Luglio, l’ombra e l’aereo: una FOTO eccezionale della Luna

Una particolarissima immagine dell’eclissi parziale di Luna del 16 luglio 2019 è stata realizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro.

La foto ritrae il fenomeno ritratto da Palidoro. Per ottenere questo risultato è stato necessario l’utilizzo di 2 telescopi con relative fotocamere e una fotocamera superzoom su treppiedi. La tecnica utilizzata per estrarre la parte in ombra in questo modo è quella dell’HDR, mentre l’aereo è il contributo di una delle tre riprese contemporanee.

Gli autori di questo particolare lavoro sono Gabriele Spaziani, Carlo Alvani e Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro.