Astronomia, tra poche ore l’Eclissi della Luna del Tuono: il 16 luglio il nostro satellite attraverserà l’ombra della Terra [INFO]

Manca poco all’eclissi lunare parziale che avrà per protagonista la Luna del Tuono. La notte del 16 luglio, infatti, la Luna del Tuono, ossia la luna piena del mese di luglio, brillerà luminosa nel cielo, salvo essere parzialmente oscurata dall’ombra della Terra. Ma non è finita qui. Tutti gli appassionati di astronomia che rivolgeranno gli occhi al cielo potranno ammirare anche Saturno e Giove alla destra della luna per la maggior parte della notte. È, dunque, la notte perfetta per scrutare il cielo con un telescopio.

“Questa luna è conosciuta come Luna del Tuono perché i temporali sono frequenti durante questo mese”, spiega il sito dell’Almanacco dell’Agricoltore. La luna piena di luglio è chiamata anche Luna del Cervo poiché è il periodo dell’anno in cui iniziano a crescere le nuove corna sulle loro teste. Altri nomi per questo plenilunio includono Luna del Mais Maturo, Luna del Fieno e Luna Vecchia.

Il 16 luglio, come detto, avverrà anche un’eclissi lunare parziale per buona parte del pianeta, Italia inclusa. Durante questo tipo di eclissi, solo una parte della luna attraversa l’ombra interna della Terra, quindi solo una parte della luna apparirà scura mentre il resto resterà illuminato dal sole. L’eclissi lunare parziale durerà per quasi 3 ore, iniziando alle 22:02 (ora italiana) e finendo all’1 del 17 luglio. La fase parziale sarà circondata dalla fase penombrale quando la luna attraversa l’ombra esterna della Terra (la penombra). Tuttavia, questa fase è difficile da rilevare e non è così evidente come la fase parziale.

Due settimane dopo l’eclissi della Luna del Tuono, luglio si concluderà con una Luna Nera. Per Luna Nera si intende il secondo novilunio in un mese civile. È simile alla definizione di Luna Blu, ossia la seconda luna piena in un mese. Tuttavia, a differenza della Luna Blu, questo fenomeno non sarà visibile perché la parte della Luna che è illuminata dal sole durante un novilunio non è rivolta verso la Terra.