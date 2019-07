Eclissi parziale di Luna: grande successo per le iniziative del Gruppo Astrofili Palidoro

Grande spettacolo si è potuto ammirare da Palidoro ieri sera in occasione di una bella eclissi parziale di Luna.

Il Gruppo Astrofili Palidoro, presso il ristorante I Cavalieri Club House ha organizzato “Cena con eclissi”, un evento tutto dedicato al fenomeno astronomico corredato di buona pizza. Una settantina i fortunati che sono riusciti a prenotarsi e partecipare in tempo per assistere dal vivo all’eclissi corredata di spiegazioni sul fenomeno e sul nostro satellite naturale. Interesse e sgomento si sono percepiti anche online durante la diretta web sulla pagina Facebook del Gruppo Astrofili Palidoro. Più di 1.000 commenti, oltre 2.000 interazioni e la diretta dell’eclissi è stata vista da quasi 300mila persone. Ancora numeri da capogiro per l’associazione di astrofili nel territorio di Fiumicino.