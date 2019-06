Dall’eclissi solare a quella lunare, uno spettacolo dietro l’altro nel cielo di Luglio 2019

Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Luglio 2019, il settimo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il secondo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe).

Il 21 il Sole si sposta dalla costellazione dei Gemelli a quella del Cancro. Dal Solstizio d’Estate (21 giugno 2019) le giornate tornano ad accorciarsi (nel corso del mese la durata del giorno diminuisce di 44 minuti.

Il 5 luglio alle 01:00 ora italiana (4 luglio alle 23 UTC) la Terra si trova all’afelio, nel punto di massima distanza dal Sole (152.104.287 km).

Il 2 luglio avrà luogo un allineamento tra Sole, la Luna e Terra, dando vita ad un’eclissi solare totale, visible in Sud America.

La Luna sarà in fase di novilunio il 2, Primo Quarto il 9, plenilunio il 16, e infine in Ultimo Quarto il 25.

Si troverà nel punto vicino alla Terra lungo la sua orbita (perigeo, 363.727 km) il 5, e nel punto opposto (apogeo, 405.478 km) il 21.

Imperdibile, nella notte tra 16 e 17 luglio, l’eclissi parziale di Luna: la fase parziale è visibile in Italia, Africa, Asia, Australia, Europa e Sud America.

La fase di penombra inizierà alle 20:44, poi il nostro satellite entrerà nell’ombra alle 22:01. Il massimo è previsto alle 23:30, l’uscita dall’ombra alle 00:59 e dalla penombra alle 02:17.

Per quel che riguarda la visibilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio si può osservare, anche se con difficoltà, poco dopo il tramonto del Sole. Ammirare Venere diventa sempre più difficile, essendo sempre più basso sull’orizzonte orientale, sorge pochi minuti prima del Sole. Marte è sempre più basso sull’orizzonte ovest, difficile da scorgere tra le luci del tramonto. Giove risplende nel cielo di luglio: culmina a Sud nelle prime ore della notte. Saturno si può seguire per tutta la notte, grazie anche alle condizioni di massima luminosità e minima distanza dalla Terra. Urano si può osservare, per mezzo di telescopio, sull’orizzonte orientale dopo la mezzanotte. Nettuno si può ammirare, per mezzo di telescopio, per quasi tutta la notte, a sudest nelle ore centrali della notte e poi a sud.

Congiunzioni: Luna-Venere l’1; Luna-Marte-Mercurio il 4 luglio; Marte-Mercurio il 7 luglio; Luna-Giove il 13; Luna-Saturno il 15.

Nel cielo di luglio a sudest sono protagoniste le stelle del “Triangolo Estivo“, cioè Vega nella Lira, Altair nell’Aquila e Deneb nel Cigno. A poca distanza troviamole costellazioni del Sagittario, la Vergine e il Leone, la Bilancia e lo Scorpione.

Volgendo lo sguardo in direzione nord, troviamo l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore: al di sotto della prima possiamo individuare Cassiopea e, in alto, Cefeo.