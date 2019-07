Eclissi solare totale 2019: la diretta streaming della NASA [VIDEO LIVE]

Oggi, Sole, Luna e Terra si allineano, dando vita ad un’eclissi solare totale.

Gran parte del fenomeno si verificherà su un’area non popolata del Pacifico meridionale, ma il Sud America sarà abbastanza fortunato da poterlo ammirare direttamente.

La totalità sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico.

In Italia non sarà possibile ammirare dal vivo lo spettacolo, ma sono previste diverse dirette in streaming nel mondo: per l’occasione, proponiamo qui il webcast della NASA.

Il live avrà inizio alle 21 ora italiana e terminerà a mezzanotte: il webcast mostrerà immagini in diretta dell’evento, ed è prevista la partecipazione di esperti che commenteranno il fenomeno, anche successivamente, dalle 22 alle 23.

Di seguito la diretta streaming.