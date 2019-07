Economia: su cosa conviene investire nel 2019?

Su cosa investire nel 2019? Quali sono i migliori investimenti per il corrente anno? Molti sono i quesiti e le incertezze nel campo economico

Fondamentalmente, diciamo che non esiste una risposta corretta o soddisfacente, poiché ognuno ha il proprio budget ed una determinata propensione ad assumere un certo livello di rischiosità.

Per questo, cerchiamo di fare più chiarezza e di approfondire la questione. Ecco una panoramica generale di alcune opportunità interessanti da sfruttare subito per ottenere un rendimento economico davvero interessante.

Investimenti 2019: quali scegliere?

Tutti vogliamo curare al massimo e il più possibile i nostri capitali e possiamo farlo solo in maniera consapevole e attiva. Innanzitutto, bisogna fare il punto della attuale situazione dello scenario economico e finanziario internazionale.

Più sei disposto a rischiare e più potrai guadagnare (o perdere!). Il rischio è un fattore che spaventa molti dei potenziali investitori e risparmiatori, ma è anche vero che gli investimenti sicuri sono davvero poco fruttuosi.

E, allora, su cosa conviene investire nel 2019? Ecco di seguito i buoni strumenti finanziari e asset, come ad esempio i Certificates, su cui puntare per massimizzare i propri rendimenti economici.

Investire in azioni

Per l’anno 2019, dato lo scenario macroeconomico e finanziario internazionale, investire in azioni rappresenta un’interessantissima opportunità.

Quali sono le principali caratteristiche dei titoli azionari su cui investire? Il primo aspetto da considerare è il dividendo, ovvero il profitto della società distribuito agli azionisti.

Ovviamente ogni risparmiatore deve includere nel proprio portafoglio le azioni delle società quotate che staccano i più elevati dividendi.

Altri aspetti importanti sono rappresentati dalla solidità patrimoniale, dalla capacità di generare redditi futuri, dalla stabilità dei mercati in cui opera, dalla capacità di innovazione dell’azienda e dalla capacità di creare valore per gli stakeholder interni ed esterni.

Per l’anno 2019 quali sono le migliori azioni su cui investire?

Azioni Facebook: nonostante la discesa della quotazione, Facebook è tra le migliori società quotate per il 2019 grazie ad attese di aumento dei profitti e al lancio della Stablecoin Libra prevista per l’anno 2020.

Azioni Walmart: il re del retailer negli Stati Uniti prevede per il corrente anno 2019 un netto incremento del fatturato online del 35%.

Oltre alla capacità di innovazione sui nuovi mercati digitali, le azioni Walmart sono tra i principali asset da includere nel portafoglio investimenti.

Azioni T&T: grazie all’acquisto di Warner Bros, la società si posiziona come leader del mercato dell’intrattenimento. Le attese di profitti per il 2019 dovrebbero confermare una solida crescita che si rifletterà positivamente sul prezzo dell’azione.

Investire sui Certificates

Tra i principali asset su cui investire per l’anno 2019, i Certificates sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati sul SEDEX.

Essi possono essere indicizzati a diverse tipologie di sottostanti: materie prime, titoli azionari, valute, etc. Emessi dalle banche d’investimento, i Certificates possono esporre l’investitore all’andamento del sottostante in differenti modalità: garantire il pagamento di premi periodici, partecipare solo alla performance positiva, ricevere al rimborso anticipato al verificarsi di determinate condizioni.

Investire sul Conto Deposito

Un altro interessante asset da valutare e su cui investire per l’anno 2019 è il Conto Deposito, che si appoggia ad un conto corrente che permette di ottenere, sulle somme depositate in Banca, una rendita elevata a zero rischi.

Investire sui Conti Deposito per l’anno 2019 rappresenta la soluzione ideale se si desidera mettere al sicuro i propri risparmi, senza perdere l’opportunità di ottenere un rendimento economico sul capitale investito.

Sul Conto Deposito non è possibile effettuare l’accredito della pensione, disporre la domiciliazione delle bollette ed effettuare pagamenti tramite carta di credito.

Quale scegliere tra conto deposito vincolato e non? Il conto deposito vincolato è una particolare forma di investimento che garantisce tassi di rendimento più vantaggiosi che crescono con l’aumentare del periodo di vincolo (3, 6, 12, 18 o 60 mesi).

Investire in Bitcoin e in criptovalute

Per l’anno 2019 lasciamoci “stregare” dal fascino delle criptovalute, in particolare dall’oro di Satoshi Nakamoto, il Bitcoin.

Il rally del Bitcoin over i 12.000$ conferma che l’asset digitale sia un ottimo investimento per il corrente anno 2019. L’entusiasmo e l’ottimismo, che pervade l’intero comparto crittografico è correlato all’annuncio del lancio dello Stablecoin di Facebook Libra, previsto per metà anno 2020.

Investire in Bond

Tra i principali asset su cui investire i titoli di debito o bond o obbligazioni rappresentano un’interessante opportunità di guadagno per il corrente anno 2019.

La volatilità di un titolo obbligazionario dipende dalle cedole (più sono alte e meno il titolo è volatile) e dal tempo (più è lunga la durata maggiore è la volatilità).

Investire sui Titoli di Stato rappresenta un’ottima opportunità per chi vuole investire i propri risparmi senza rischiare troppo, ma i rendimenti economici sono assai più esigui rispetto a quelli conseguibili con altri asset (ad esempio, le azioni o le criptovalute).

Ecco una panoramica di interessanti attività finanziarie su cui conviene investire per l’anno 2019.